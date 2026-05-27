Leire Martínez rompió en llanto arriba del escenario al recordar a La Oreja de Van Gogh ya que su presentación coincidía con el regreso del grupo a los escenarios.

La Oreja de Van Gogh confirmó la salida de Leire Martínez del grupo en 2024 tras 17 años siendo la vocalista, lo cual lamentó la cantante.

Leire Martínez lloró al recordar su paso por La Oreja de Van Gogh

El pasado 9 de mayo fue el concierto de Leire Martínez en Cordoba, Argentina y durante la presentación comenzó a llorar.

Leire Martínez explicó que su concierto coincidía con el regreso de La Oreja de Van Gogh en Bilbao con Amaia Montero como vocalista.

“Hoy arrancaba la gira de La Oreja de Van Gogh en España y uno pensaba que no me iba a afectar, pero afecta” Leire Martínez

La cantante expresó a sus fans que seguía afectada por su salida de La Oreja de Van Gogh, pues habían sido 17 años de trabajo.

A unas semanas del suceso, Leire Martínez explicó en una conferencia de prensa en México que ella siempre llorará al recordar a su antiguo grupo.

“Yo soy una persona que se emociona y además no le tiene miedo a la vergüenza a mostrarme emocionada públicamente (…) Me verán llorar más de una vez” Leire Martínez

Leire Martínez mencionó que se emocionó ese día en Argentina porque La Oreja de Van Gogh era su vida y que todo lo que tuviera que ver con el grupo la iba a emocionar siempre.

¡Leire Martínez DEFIENDE a Amaia Montero de las críticas tras su regreso a 'La Oreja de Van Gogh'! La cantante desmiente rivalidad entre ellas #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/rD5aMy94KS — De Primera Mano (@deprimeramano) May 26, 2026

Leire Martínez regresa al escenario sin La Oreja de Van Gogh

A casi dos años de la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh, la cantante comenzó su carrera como solista y ha tenido gran éxito.

Leire Martínez tiene tres conciertos en México:

29 de mayo: Teatro Galerías, Zapopan

30 de mayo: El Lunario del Auditorio Nacional

1 de junio: Teatro Metropólitan

La cantante logró sold out en el Lunario del Auditorio Nacional, por lo que abrió otra fecha en el Teatro Metropólitan.

Los boletos están a la venta en Ticketmaster y hay boletos desde 1,240 y 3,100 pesos.

Leire Martínez expresó su emoción por lograr sold out en su primera fecha en la CDMX y por su segundo concierto en el Teatro Metropólitan.