Alex Ponce aprovechó su participación en la Semana HEAT 2026 para presentar una renovada etapa artística enfocada en fortalecer su identidad dentro del pop latino.

Me encantaría convertirme en un referente del pop y representar a ese popstar masculino que, considero, cada vez es más escaso y parece estar en peligro de extinción. Me gustaría defender ese espacio porque amo el pop y amo lo que hago. Alex Ponce

Tras un periodo de pausa profesional, el cantante ecuatoriano regresa con nuevos proyectos musicales y una propuesta que busca explorar emociones como la vulnerabilidad, el optimismo y las distintas perspectivas del amor.

Además de promocionar su próximo material discográfico, Alex Ponce compartió su admiración por la escena musical mexicana y reveló las colaboraciones que sueña concretar con algunas de las figuras más reconocidas de la industria.

Alex Ponce retoma el camino con “Que seas tú”

Durante su participación en la Semana HEAT y los premios HEAT en Puerto Vallarta, Jalisco, el cantautor ecuatoriano Alex Ponce marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera musical.

Tras enfrentar una pausa obligada de un año por la venta de su anterior discográfica, el artista aprovechó este tiempo para replantear su identidad, sus valores y su proyección artística con la firme meta de defender el pop masculino.

Alex Ponce en el junket de prensa de los Premios HEAT 2026 (Elizabeth Flores)

Su nuevo sencillo, “Que seas tú“, abre el camino hacia su tercer álbum de estudio. La canción aborda la importancia de la vulnerabilidad en el amor y la valentía de asumir riesgos frente a una sociedad que a menudo evita el compromiso.

La canción “Que seas tú” habla de no dejar de amar por miedo a salir lastimado. Al final, lo que expreso en este tema es que el amor y el dolor son las dos caras de una misma moneda y que, para amar, hay que ser vulnerables. Eso implica aceptar que alguien puede lastimarte. Alex Ponce

Para esta producción, Alex Ponce explorará el concepto de las perspectivas a través de la metáfora de la lluvia, buscando mostrar una faceta más romántica y alegre frente a su tradicional fama de “cortavenas” en México.

Creo que en México tengo fama de ser un artista de canciones cortavenas, porque me encanta escribir temas tristes. Sin embargo, siento que se acerca una etapa más romántica y alegre, que también refleja una parte muy importante de mi personalidad Alex Ponce

Alex Ponce quiere hacer colaboración con Maná y Grupo Frontera

Orgulloso de representar a Ecuador en la industria internacional, Alex Ponce también proyecta importantes alianzas musicales en territorio mexicano.

Entre sus colaboraciones soñadas destacan exponentes del pop como Humbe, agrupaciones románticas como Camila, Reik y Jesse & Joy, la fuerza de Grupo Frontera en el regional mexicano y referentes del rock como Maná.

Con esta propuesta renovada y auténtica, el cantautor Alex Ponce busca consolidar su evolución artística ante el público latinoamericano