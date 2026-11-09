Grupo 5 continúa consolidándose como uno de los máximos exponentes de la cumbia peruana gracias a una estrategia basada en la perseverancia, la internacionalización y el respeto a las raíces del género.

La agrupación, encabezada por la familia Yaipén, ha logrado ampliar su presencia más allá de Perú y fortalecer su conexión con mercados clave como México.

Su reciente reconocimiento en los Premios HEAT 2026 confirma el alcance regional de un proyecto musical que ha sabido combinar tradición, innovación y colaboraciones internacionales para conquistar nuevas audiencias en América Latina y Europa.

Grupo 5 a lado de Olga Tañón en la ceremonia de los Premios HEAT 2026 en Puerto Vallarta (Prensa HEAT)

Grupo 5 mantiene la humildad en busca de nuevos mercados

Con 53 años de trayectoria en la cumbia y un legado familiar impulsado por los hermanos Elmer, Andy y Cristian Yaipén, el Grupo 5 ha alcanzado la cima de la música tropical en Perú, donde llena estadios masivos y agota entradas en Europa en solo diez minutos.

Sin embargo, su proceso de expansión internacional implica mantener la humildad y volver a empezar desde cero en cada nuevo mercado.

Durante ocho años de trabajo constante en el extranjero, la orquesta ha debido tocar puertas y presentarse ante emisoras radiales donde no eran conocidos, asumiendo este reto como parte del crecimiento de la empresa familiar.

Este esfuerzo ha empezado a rendir frutos destacados a nivel internacional.

Durante la ceremonia de los Premios HEAT 2026 en Puerto Vallarta, Jalisco, la agrupación fue galardonada con el globo HEAT en la categoría de Mejor Artista Tropical, además de compartir escenario con la célebre cantante Olga Tañón.

La anécdota detrás de “El Secreto” que está relacionada con México

El reconocimiento en los Premios HEAT 2026 consolida su creciente vínculo con el público mexicano, mercado que ya se ubica como el segundo mayor consumidor digital de la orquesta peruana.

Parte fundamental de esta cercanía con México responde a la singular anécdota detrás de su éxito “El secreto”.

Tras una visita a Oaxaca, Elmer Yaipén descubrió la canción a través del algoritmo de redes sociales al observar interpretar en teclados al compositor mexicano Mateo Vidal.

Tras contactarlo desde Lima y enviarle videos de sus multitudinarios aniversarios para darle a conocer el trabajo de la orquesta, entablaron diálogo.

Mateo Vidal le confesó que, si bien seis o siete agrupaciones ya habían grabado el tema anteriormente, Elmer fue la primera persona en llamarlo para solicitarle autorización legal.

El acuerdo formal se concretó en Madrid antes de su gira europea, garantizando los derechos de interpretación a nivel mundial.

Grabada en vivo en Madrid, “El secreto” se convirtió rápidamente en un fenómeno número uno en radio y en tendencia masiva en TikTok y YouTube.

Esta colaboración de Grupo 5 con Mateo Vidal demuestra cómo el respeto artístico y la perseverancia continúan abriendo fronteras para la cumbia peruana.