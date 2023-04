La pequeña Yeri Mua de 21 años de edad, dejó a un lado el tema de sus parejas tóxicas para contar lo que pasa con sus papás, asimilando que su relación está rota.

Luego de las operaciones estéticas que Yeri Mua ha tenido y su asistencia a los carnavales, se ha visto a los padres de la influencer cuidando de ella.

Sin embargo, unas últimas declaraciones de Yeri Mua sobre la relación de sus papás, la llevó a hacer un en vivo abordando el tema y compartiendo que no se dan ni el saludo.

La influencer de belleza rompió en llanto al narrar y darse cuenta que la comunicación con sus papás es nula y que se entera de sus vidas por redes sociales, no porque ellos la busquen para platicarle.

Ayer 26 de abril, Yeri Mua inició un live contando sobre una bolita que le encontraron a Naim Darrechi, su novio de 21 años de edad, en el pene, pero luego todo se desvió.

Aunque el live de la influencer comenzó muy gracioso por la aventura que vivieron, Yeri Mua terminó llorando al sincerarse sobre la situación que atraviesa con sus papás.

Si algo quedó claro es que Yeri Mua tiene una comunicación nula con sus papás, pues incluso dice que su mamá, tras enterarse de su relación con Naim Darrechi, le pidió dejarla de buscar.

“Yo no me alejé, yo tomé mi distancia porque fue lo que ellos me pidieron que hiciera (...) No puse a mi novio por encima de mis padres”.

Yeri Mua, influencer.