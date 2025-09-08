Aczino reacciona a la muerte de Juan Ortelli con sentido mensaje

Aczino, freestyler mexicano se pronunció en sus redes sociales por la muerte de Juan Ortelli, el ex director de la revista Rolling Stone y periodista de hip-hop

A través de Instagram, Aczino escribió un sentido mensaje de despedida para Juan Ortelli reconociendo su trabajando.

Entre las innumerables muestras de dolor tras la muerte de Juan Ortelli, se destaco el mensaje del rapero mexicano Aczino- de 34 años de edad-.

"Un apasionado a las batallas de rap, siempre estuvo aportando al movimiento desde su posición y conocimiento" escribió Aczino.

En Instagram, Aczino publicó una imagen junto a Juan Ortelli y le dedicó unas emotivas palabras resaltando su trabajo en la escena local.

Aczino señala que Juan Ortelli fue un apasionado en las batallas de rap donde contribuyó con sus conocimientos a partir de su experiencia.

Además, Aczino añadió que el trabajo de Juan Ortelli dio visibilidad a escenas emergentes, lo que dejó una huella imborrable.

"Apoyando a todos los que pudo en el camino y dejando una huella en nuestra cultura que durará por siempre“.

El mensaje de Aczino destacó la importancia que Juan Ortelli desempeñó como mentor en los comienzos del freestyle y el periodismo musical y cultural.

Juan Ortelli, ex director de la revista Rolling Stone y periodista de hip-hop muere a los 43 años de edad

Juan Ortelli, reconocido por su rol como periodista de música y exdirector de la revista Rolling Stone murió a los 43 años de edad.

La familia publicó un comunicado en la cuenta oficial de Juan Ortelli confirmando la muerte del periodista.

“Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Familia de Juan Ortelli,

“Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional”, expresa también el comunicado.

La publicación se colmó de comentarios de colegas que manifestaban su conmoción por la muerte de Juan Ortelli.

Juan Ortelli había sido una voz influyente en el periodismo musical y un referente del rap y el freestyle en Argentina.