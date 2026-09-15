En algo bastante curioso, el concierto de Wave to Earth en Pepsi Center se llevará a cabo este 15 de septiembre, de ahí que muchos fans se pregunten por la hora en que terminará, ya que es una fecha especial en México.

Si vas a asistir al show, a continuación te daremos todos los datos del horario para que planees bien tu día.

Wave to Earth
Wave to Earth (Wave to Earth / Facebook)

¿A qué hora termina Wave to Earth en Pepsi Center?

El concierto de Wave to Earth en Pepsi Center iniciará a las 8:15 p.m. de este 15 de septiembre; durará un aproximado de 2 horas, por lo que terminará alrededor de las 10:15 p.m.

Muchos fans han señalado que el horario del concierto de Wave to Earth en Pepsi Center es un tanto extraño, pues no se da en una hora en punto o en una media, sino en algo que parece un tanto aleatorio.

Hay quienes teorizan que esto se debe a que la banda ya está tomando en cuenta un posible retraso, para darle tiempo a los fans de llegar a una buena hora.

También, porque es un día complicado y el transporte puede fallar al momento de hacer el traslado al Pepsi Center.

Wave to Earth
Wave to Earth (Wave to Earth / Facebook)

El concierto de Wave to Earth en Pepsi Center abrirá sus puertas dos horas antes

Otra cosa a tomar en cuenta del concierto de Wave to Earth en Pepsi Center, es que las puertas se abrirán 2 horas antes del inicio.

Es decir, los fans podrán acceder al concierto de Wave to Earth en Pepsi Center a partir de las 6:15 p.m. de este 15 de septiembre de 2026.

Como ya mencionamos, recomendamos llegar temprano, pues el transporte se puede complicar debido a los festejos del Grito de Independencia en las diferentes zonas de la CDMX.

Lo mismo a la hora de salida, afortunadamente el metro y metrobús aplicarán horarios especiales, por lo que no deberías de tener tantos problemas.