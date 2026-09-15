En algo bastante curioso, el concierto de Wave to Earth en Pepsi Center se llevará a cabo este 15 de septiembre, de ahí que muchos fans se pregunten por la hora en que terminará, ya que es una fecha especial en México.
Si vas a asistir al show, a continuación te daremos todos los datos del horario para que planees bien tu día.
¿A qué hora termina Wave to Earth en Pepsi Center?
El concierto de Wave to Earth en Pepsi Center iniciará a las 8:15 p.m. de este 15 de septiembre; durará un aproximado de 2 horas, por lo que terminará alrededor de las 10:15 p.m.
Muchos fans han señalado que el horario del concierto de Wave to Earth en Pepsi Center es un tanto extraño, pues no se da en una hora en punto o en una media, sino en algo que parece un tanto aleatorio.
Hay quienes teorizan que esto se debe a que la banda ya está tomando en cuenta un posible retraso, para darle tiempo a los fans de llegar a una buena hora.
También, porque es un día complicado y el transporte puede fallar al momento de hacer el traslado al Pepsi Center.
El concierto de Wave to Earth en Pepsi Center abrirá sus puertas dos horas antes
Otra cosa a tomar en cuenta del concierto de Wave to Earth en Pepsi Center, es que las puertas se abrirán 2 horas antes del inicio.
Es decir, los fans podrán acceder al concierto de Wave to Earth en Pepsi Center a partir de las 6:15 p.m. de este 15 de septiembre de 2026.
Como ya mencionamos, recomendamos llegar temprano, pues el transporte se puede complicar debido a los festejos del Grito de Independencia en las diferentes zonas de la CDMX.
Lo mismo a la hora de salida, afortunadamente el metro y metrobús aplicarán horarios especiales, por lo que no deberías de tener tantos problemas.