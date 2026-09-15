Este 15 de septiembre se llevará a cabo el concierto de Wave to Earth en el Pepsi Center a las 8:15 p.m., algo muy esperado por los fans, que se junta con una de las fechas más emblemáticas de México.

Aquí te daremos todos los detalles del concierto de Wave to Earth en el Pepsi Center, incluyendo al telonero y el posible setlist.

Setlist del concierto de Wave to Earth en el Pepsi Center

Aunque no hay nada confirmado sobre el setlist del concierto de Wave to Earth en el Pepsi Center, se espera que toquen sus temas más conocidos:

Talking ’bout u

Everything comes and goes

Sing it all again

Skylark

Courage

Cherry flavoured love inside your heart

Hyang

Seasons

You

Bad

Sunny days

Annie

Calla

Heaven and hell

Closing

Daisy

Homesick

Love

Wave to Earth (Wave to Earth)

Telonero del concierto de Wave to Earth en el Pepsi Center

Al momento, no hay un telonero anunciado para el concierto de Wave to Earth en el Pepsi Center de este 15 de septiembre. Dado que faltan unas horas para el mismo, es posible que no haya acto abridor.

Muchos fans se imaginaban que no habría telonero para el show, pues desde que se anunció la presentación en México no se dijo nada de algún artista invitado.

Por lo mismo, no se espera que haya alguna clase de sorpresa al momento de espectáculo, con la banda empezando directamente sin mostrar a ningún otro grupo invitado.