La Arena CDMX recibe en concierto a Todos somos Angeles Rock Fest este domingo 15 de febrero.

Así que te tenemos el horario y hora en la que termina el concierto de Todos somos Angeles Rock Fest en la Arena CDMX y no te pierdas de ningún momento:

Apertura de puerta: 4:00 de la tarde

Hora del concierto: 6:00 de la tarde en punto

Telonero: Sin artista previo

Duración: Se estima 4 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Setlist de canciones: Alrededor de 50 canciones

Line up:

Ángeles del Infierno Kabrönes Saratoga Transmetal Trágico Ballet

Invitados especiales:

Leo Jiménez El Haragán Rafa Blas

Hoy 15 de febrero llega Todos somos Angeles Rock Fest a la Arena CDMX

Todos somos Angeles Rock Fest llega al fin este domingo 15 de febrero de 2025 a la Arena CDMX.

Concurso de Todos somos Angeles Rock Fest en la Arena CDMX que tendrás los mejores éxitos del heavy metal y hard rock.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.