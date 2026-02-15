La cantante mexicana Edith Márquez regresa al Auditorio Nacional para un concierto inolvidable este domingo 15 de febrero.

Por lo que si eres de los afortunados con boletos, te tenemos los detalles completos de setlist, horario y telonero para el concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional:

Apertura de puerta: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artira previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 19 canciones

Posible setlist del concierto de Edith Márquez hoy 15 de febrero

La gira de conciertos Eternamente Inolvidable Tour 2026 de Edith Márquez llega al Auditorio Nacional este domingo 15 de febrero con lo mejor de sus éxitos.

Con ello se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional sean los siguientes: