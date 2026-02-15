La cantante mexicana Edith Márquez regresa al Auditorio Nacional para un concierto inolvidable este domingo 15 de febrero.

Por lo que si eres de los afortunados con boletos, te tenemos los detalles completos de setlist, horario y telonero para el concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional:

  • Apertura de puerta: 5:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artira previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 19 canciones
Edith Márquez
Edith Márquez (Instagram | @edithmarquezlanda)

Posible setlist del concierto de Edith Márquez hoy 15 de febrero

La gira de conciertos Eternamente Inolvidable Tour 2026 de Edith Márquez llega al Auditorio Nacional este domingo 15 de febrero con lo mejor de sus éxitos.

Con ello se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional sean los siguientes:

  1. Pero me fui
  2. Me voy
  3. Ya que voy a estar sin ti
  4. Acostúmbrame al cielo
  5. Por hablarle de ti
  6. Ese beso
  7. Completamente blindada
  8. La memoria del corazón
  9. El último beso
  10. Si me tenías
  11. En una de esas
  12. Entiende que ya
  13. Soñé que te perdía
  14. No te preocupes por mi
  15. Tú me obligaste
  16. Dejemoslo así
  17. Mírame
  18. Aunque sea en otra vida
  19. Mi error, mi fantasía