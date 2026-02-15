Este domingo 15 de febrero es el esperado concierto de Todos somos Angeles Rock Fest en la Arena CDMX.
Concierto de Todos somos Angeles Rock Fest en la Arena CDMX del cual ya te tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de nada:
- Apertura de puerta: 4:00 de la tarde
- Hora del concierto: 6:00 de la tarde en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Duración: Se estima 4 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
- Setlist de canciones: Alrededor de 50 canciones
- Line up:
- Ángeles del Infierno
- Kabrönes
- Saratoga
- Transmetal
- Trágico Ballet
- Invitados especiales:
- Leo Jiménez
- El Haragán
- Rafa Blas
Posible setlist para el festival de Todos somos Angeles Rock Fest del 15 de febrero
Todos somos Angeles Rock Fest llega este 15 de febrero para traer lo mejor del heavy metal y hard rock a la Arena CDMX
Se espera que los posible temas en el setlist de canciones para el concierto de Todos somos Angeles Rock Fest en la Arena CDMX sean los siguientes:
- Caída libre - Trágico Ballet
- Besos de sangre - Trágico Ballet
- El beso del silencio - Trágico Ballet
- Prohibida - Trágico Ballet
- Nocturna - Trágico Ballet
- La última historia - Trágico Ballet
- El infierno de Dante - Transmetal
- Muerto en la cruz - Transmetal
- México bárbaro - Transmetal
- Zombi - Transmetal
- Lacerado - Transmetal
- Gritando sangre - Transmetal
- Killers - Transmetal
- A morir - Saratoga
- Maldito corazón - Saratoga
- No sufriré jamás por ti - Saratoga
- Si amaneciera - Saratoga
- Perro traidor - Saratoga
- Vientos de guerra - Saratoga
- Las puertas del cielo - Saratoga
- El vuelo del halcón - Saratoga
- Como el viento - Saratoga
- Resurrección - Saratoga
- Satania - Kabrönes
- El Santo Grial - Kabrönes
- Hasta que el cuerpo aguante - Kabrönes
- El que quiera entender que entienda - Kabrönes
- El cantar de la Luna Oscura - Kabrönes
- Hoy toca ser feliz - Kabrönes
- La costa del silencio - Kabrönes
- La danza del fuego - Kabrönes
- Molinos de viento - Kabrönes
- Fiesta Pagana - Kabrönes
- La leyenda de la Mancha - Kabrönes
- Jesús de Chamberí - Kabrönes
- Todos somos ángeles - Ángeles del Infierno
- Sombras en la oscuridad - Ángeles del Infierno
- Rocker - Ángeles del Infierno
- No pares - Ángeles del Infierno
- Prisionero - Ángeles del Infierno
- Si tú estás aquí - Ángeles del Infierno
- Pensando en ti - Ángeles del Infierno
- 666 - Ángeles del Infierno
- Héroes del poder - Ángeles del Infierno
- Con las botas puestas - Ángeles del Infierno
- Fuera de la ley - Ángeles del Infierno
- Esclavos de la noche - Ángeles del Infierno
- Jugando con fuego - Ángeles del Infierno
- Al otro lado del silencio - Ángeles del Infierno
- Maldito sea tu nombre - Ángeles del Infierno