Este domingo 15 de febrero es el esperado concierto de Todos somos Angeles Rock Fest en la Arena CDMX.

Concierto de Todos somos Angeles Rock Fest en la Arena CDMX del cual ya te tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de nada:

  • Apertura de puerta: 4:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 6:00 de la tarde en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Duración: Se estima 4 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
  • Setlist de canciones: Alrededor de 50 canciones
  • Line up:
  1. Ángeles del Infierno
  2. Kabrönes
  3. Saratoga
  4. Transmetal
  5. Trágico Ballet
  • Invitados especiales:
  • Leo Jiménez
  • El Haragán
  • Rafa Blas
Posible setlist para el festival de Todos somos Angeles Rock Fest del 15 de febrero

Todos somos Angeles Rock Fest llega este 15 de febrero para traer lo mejor del heavy metal y hard rock a la Arena CDMX

Se espera que los posible temas en el setlist de canciones para el concierto de Todos somos Angeles Rock Fest en la Arena CDMX sean los siguientes:

  1. Caída libre - Trágico Ballet
  2. Besos de sangre - Trágico Ballet
  3. El beso del silencio - Trágico Ballet
  4. Prohibida - Trágico Ballet
  5. Nocturna - Trágico Ballet
  6. La última historia - Trágico Ballet
  7. El infierno de Dante - Transmetal
  8. Muerto en la cruz - Transmetal
  9. México bárbaro - Transmetal
  10. Zombi - Transmetal
  11. Lacerado - Transmetal
  12. Gritando sangre - Transmetal
  13. Killers - Transmetal
  14. A morir - Saratoga
  15. Maldito corazón - Saratoga
  16. No sufriré jamás por ti - Saratoga
  17. Si amaneciera - Saratoga
  18. Perro traidor - Saratoga
  19. Vientos de guerra - Saratoga
  20. Las puertas del cielo - Saratoga
  21. El vuelo del halcón - Saratoga
  22. Como el viento - Saratoga
  23. Resurrección - Saratoga
  24. Satania - Kabrönes
  25. El Santo Grial - Kabrönes
  26. Hasta que el cuerpo aguante - Kabrönes
  27. El que quiera entender que entienda - Kabrönes
  28. El cantar de la Luna Oscura - Kabrönes
  29. Hoy toca ser feliz - Kabrönes
  30. La costa del silencio - Kabrönes
  31. La danza del fuego - Kabrönes
  32. Molinos de viento - Kabrönes
  33. Fiesta Pagana - Kabrönes
  34. La leyenda de la Mancha - Kabrönes
  35. Jesús de Chamberí - Kabrönes
  36. Todos somos ángeles - Ángeles del Infierno
  37. Sombras en la oscuridad - Ángeles del Infierno
  38. Rocker - Ángeles del Infierno
  39. No pares - Ángeles del Infierno
  40. Prisionero - Ángeles del Infierno
  41. Si tú estás aquí - Ángeles del Infierno
  42. Pensando en ti - Ángeles del Infierno
  43. 666 - Ángeles del Infierno
  44. Héroes del poder - Ángeles del Infierno
  45. Con las botas puestas - Ángeles del Infierno
  46. Fuera de la ley - Ángeles del Infierno
  47. Esclavos de la noche - Ángeles del Infierno
  48. Jugando con fuego - Ángeles del Infierno
  49. Al otro lado del silencio - Ángeles del Infierno
  50. Maldito sea tu nombre - Ángeles del Infierno