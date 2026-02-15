El Auditorio Nacional recibe hoy domingo 15 de febrero a la cantante mexicana Edith Márquez en concierto.

Así que prepara tu itinerario con el horario y hora en la que termina el concierto de Edith Márquez en Auditorio Nacional y no te pierdas de nada:

Apertura de puerta: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artira previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 19 canciones

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche

Concierto de Edith Márquez en Auditorio Nacional (Edith Márquez)

Eternamente Inolvidable Tour 2026 de Edith Márquez llega al Auditorio Nacional hoy 15 de febrero

Edith Márquez llega al Auditorio Nacional hoy 15 de febrero con lo mejor de su música con su gira de concierto Eternamente Inolvidable Tour 2026.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.

Así que ya tienes todo lo que debes saber para disfrutar como se debe del concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional.