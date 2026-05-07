El dueto ruso del electropop t.A.T.u regresa a La Maraka de la CDMX este 7 y 8 de mayo en concierto.
Conciertos de t.A.T.u en La Maraka de los cuales te daremos todo lo que debes saber del setlist, telonero y demás para que no te pierdas de ningún momento:
- Apertura de puertas: 7:30 de la noche
- Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: 16 temas en vivo aproximadamente
- Duración: Se estima 2 hora de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 11:30 de la noche
Posibles temas en el setlist para los conciertos de t.A.T.u en La Maraka del 7 y 8 de mayo
Lena Katina y Julia Volkova, mejor conocidas como t.A.T.u. están de regreso en concierto a La Maraka este 7 y 8 de mayo .
Se espera que los posibles temas en el setlist para los conciertos de t.A.T.u en La Maraka sean los siguientes:
- All the Things She Said
- Friend or Foe
- 220
- 30 Minut
- Lubov V Kazhdom Mgnovenii
- You and I
- Loves Me Not
- How Soon Is Now?
- Ya Tvoya Ne Pervaja
- Prostye Dvizheniya
- All About Us
- Obezyanka Nol
- Running Blind
- Ne Ver, Ne Boisia
- Nas Ne Dogonyat
