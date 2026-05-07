El dueto ruso del electropop t.A.T.u regresa a La Maraka de la CDMX este 7 y 8 de mayo en concierto.

Conciertos de t.A.T.u en La Maraka de los cuales te daremos todo lo que debes saber del setlist, telonero y demás para que no te pierdas de ningún momento:

  • Apertura de puertas: 7:30 de la noche
  • Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: 16 temas en vivo aproximadamente
  • Duración: Se estima 2 hora de música
  • Hora en la que termina: Alrededor de las 11:30 de la noche
Posibles temas en el setlist para los conciertos de t.A.T.u en La Maraka del 7 y 8 de mayo

Lena Katina y Julia Volkova, mejor conocidas como t.A.T.u. están de regreso en concierto a La Maraka este 7 y 8 de mayo .

Se espera que los posibles temas en el setlist para los conciertos de t.A.T.u en La Maraka sean los siguientes:

  1. All the Things She Said
  2. Friend or Foe
  3. 220
  4. 30 Minut
  5. Lubov V Kazhdom Mgnovenii
  6. You and I
  7. Loves Me Not
  8. How Soon Is Now?
  9. Ya Tvoya Ne Pervaja
  10. Prostye Dvizheniya
  11. All About Us
  12. Obezyanka Nol
  13. Running Blind
  14. Ne Ver, Ne Boisia
  15. Nas Ne Dogonyat
  16. All the Things She Said