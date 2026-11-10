Benito Santos ha acaparado titulares por sus diseños, pero también por verse involucrado en polémicas.

El pasado 5 de noviembre, el diseñador mexicano participó en México Monumental, un desfile de moda en apoyo al talento mexicano, primordialmente a los artesanos. Lo recolectando es destinado para equipar la Casa de Maternidad de Puebla correspondiente al DIF del estado.

La controversia surgió al destaparse que el evento se llevó a cabo al interior de la Catedral de Puebla.

Grupos católicos criticaron que el templo se usara para una pasarela; calificaron la acción como una profanación.

¿Quién es Benito Santos, diseñador de vestidos de novia y alta costura?

Benito Santos es un diseñador de moda y alta costura. La fama tocó a su puerta en 2010, año en que se vistió a Ximena Navarrete para Miss Universo, certamen que ganó y cuyo vestido rojo fue pieza clave.

A lo largo de 15 años de trayectoria se ha especializado en la elaboración de vestidos de novia; los cuales, además de glamurosos, destacan por sus bordados a mano.

Benito Santos (@benitosantosoficial / Instagram )

Figuras como Thalía, Paulina Rubio, Angélica Rivera y Jacqueline Bracamontes le han pedido lucir sus diseños de alta costura.

En 2014 su trabajo fue reconocido con el Premio Nacional de la Moda. Tres años después fue nombrado el Diseñador de Alta Moda por el Fashion Group International.

¿Qué edad tiene Benito Santos?

Benito Santos nació en Tepehuaje de Morelos, Jalisco, el 21 de octubre de 1976. Tiene 51 años.

¿Quién es la esposa de Benito Santos?

Benito Santos no está casado. Pese a gozar de fama en el mundo de la moda, prefiere mantener su vida personal en el ámbito privado.

¿Qué signo zodiacal es Benito Santos?

A Benito Santos lo rige el signo zodiacal de Libra.

Benito Santos (@benitosantosoficial / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Benito Santos?

Benito Santos no tiene hijos.

¿Qué estudió Benito Santos?

Benito Santos estudió Medicina en la Universidad de Guadalajara. Cursó Diseño de Modas en el Instituto Lanspiac, también en la capital jalisciense.

¿En qué ha trabajado Benito Santos?

Antes de dedicarse a la confección, Benito Santos ejerció como médico.

Se inició formalmente como diseñador en 2008, año en que presentó una colección en Intermoda.

Desde entonces ha vestido a granes personalidades del mundo de la farándula:

Benito Santos (@benitosantosoficial / Instagram )

En 2002 fundó su firma homónima con la que ha presentado más de 30 colecciones.

En 2022 colaboró con Mattel en el diseño de una edición especial de una Barbie de Día de Muertos.

Ha presentado sus diseños de alta costura y de novia en pasarelas nacionales e internacionales incluyendo semanas de la moda en Nueva York, Los Ángeles y Vancouver.