Ya está todo listo para el concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional. Te compartimos el setlist y telonero que habrá el martes 10 de noviembre.
El cantante Ricardo Montaner dará un show imperdible en la Ciudad de México como parte de su gira El Último Regreso.
Setlist del concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional
Ricardo Montaner interpretaría este setlist en su concierto del Auditorio Nacional del 10 de noviembre:
- Yo que te amé
- Será
- A dónde va el amor
- Castillo azul
- El poder de tu amor
- La cima del cielo
- El último regreso
- Solo con un beso / La mujer de mi vida / Ojos negros / Yo sin ti / Yo puedo hacer / Convénceme / Resumiendo / Quisiera
- No me entregues tu amor / Corazón fracturado / Necesito de ti / La chica del ascensor
- Vamos pa’ la conga Intro
- Vamos pa’ la conga
- Bésame
- Me va a extrañar
- Mi querencia / Caballo viejo / Aquel zuliano / Alma llanera
- Para que seas feliz
- Déjame llorar
- La gloria de Dios
- Tan enamorados
Telonero para el concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional
Hasta el momento, no se no se ha anunciado un artista telonero para el concierto de Ricardo Montaner.
La presentación del cantante de “Tan enamorados” empezará de forma directa con sus mejores canciones.