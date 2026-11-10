Ya está todo listo para el concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional. Te compartimos el setlist y telonero que habrá el martes 10 de noviembre.

El cantante Ricardo Montaner dará un show imperdible en la Ciudad de México como parte de su gira El Último Regreso.

Setlist del concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional

Ricardo Montaner interpretaría este setlist en su concierto del Auditorio Nacional del 10 de noviembre:

Yo que te amé

Será

A dónde va el amor

Castillo azul

El poder de tu amor

La cima del cielo

El último regreso

Solo con un beso / La mujer de mi vida / Ojos negros / Yo sin ti / Yo puedo hacer / Convénceme / Resumiendo / Quisiera

No me entregues tu amor / Corazón fracturado / Necesito de ti / La chica del ascensor

Vamos pa’ la conga Intro

Vamos pa’ la conga

Bésame

Me va a extrañar

Mi querencia / Caballo viejo / Aquel zuliano / Alma llanera

Para que seas feliz

Déjame llorar

La gloria de Dios

Tan enamorados

Ricardo Montaner, cantante (Ricardo Montaner / Facebook)

Telonero para el concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional

Hasta el momento, no se no se ha anunciado un artista telonero para el concierto de Ricardo Montaner.

La presentación del cantante de “Tan enamorados” empezará de forma directa con sus mejores canciones.