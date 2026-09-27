Te decimos a qué hora termina Rebel Cats en el Teatro Metropólitan en su concierto del 26 de septiembre.

Los Rebel Cats llegan a Ciudad de México con un show en vivo imperdible lleno de mucho rock, homenajes y grandes invitados.

Horario del concierto de Rebel Cats en el Teatro Metropólitan

Así quedó el horario para los Rebel Cats en el Teatro Metropólitan este sábado 26 de septiembre.

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente

Rebel Cats (Rebel Cats / Facebook)

El show de los Rebel Cats será especial porque presentarán por primera vez su quinto álbum Palomitas y películas de horror.

De igual manera, la banda rendirá homenaje a su fundador, Vicent Van Rock por sus 65 años de trayectoria.

La velada contará con invitados especiales como las bandas Ritalin Rats y Vincent Van Rock Trío.

Además de que LNG/SHT, Leo de Lozane y Jerry Other se subirán al escenario con los Rebel Cats.

Ruta para llegar al Teatro Metropólitan

Si quieres llegar rápido al Teatro Metropólitan, la mejor opción es bajarse en la estación Juárez de la Línea 3 del Metro CDMX.

Al salir del Metro CDMX hay que caminar por Balderas hasta llegar a Avenida Independencia, calle en donde está el Teatro Metropólitan.

La dirección del Teatro Metropólitan es: Av Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.