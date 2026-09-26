Si acudirás al concierto de Rebel Cats en Teatro Metropólitan, acá te dejamos el setlist y telonero para el 26 de septiembre.
La banda Rebel Cats dará un show especial para todos sus fans, donde presentará de forma oficial su nuevo álbum Palomitas y Películas de Horror.
Además de que rendirá un homenaje a su cofundador Vincent Van Rock por su 65 años de trayectoria.
Setlist del concierto de Rebel Cats en el Teatro Metropólitan
El setlist de Rebel Cats en el Teatro Metropólitan se basará en el más reciente disco Palomitas y Películas de Horror, cuyo primer sencillo apenas se lanzó el pasado 12 de agosto.
Además de la presentación de la más reciente producción, se espera que los Rebel Cats toquen algunos de sus mejores éxitos como:
- Cursi
- Sabrina
- La Novia de Frankenstein
- Radioactiva
- Satan Swing
- Boogie Woogie Man
- Ese Diablito
- Puro Cañonazo
- El Duelo
- La Dosis Perfecta
- A Go-Gótica
- Mi Brujita
- Cuando No Estoy Contigo
- Mala Influencia
- Hombre Lobo Adolscente
- Gato Rebelde
- Pecador
- Anclado a Ti
- No Eres Tú, Soy Yo
- Porque Aún Te Amo
- Felino Casanova
- Bombón
Telonero para el concierto de los Rebel Cats en el Teatro Metropólitan
El concierto de los Rebel Cats en el Teatro Metropólitan tendrá como bandas invitadas a:
- Ritalin Rats
- Vicent Van Rock Trio
Durante el show también se contará con la presencia de NG/SHT, Leo de Lozane y Jerry Other.