Si acudirás al concierto de Rebel Cats en Teatro Metropólitan, acá te dejamos el setlist y telonero para el 26 de septiembre.

La banda Rebel Cats dará un show especial para todos sus fans, donde presentará de forma oficial su nuevo álbum Palomitas y Películas de Horror.

Además de que rendirá un homenaje a su cofundador Vincent Van Rock por su 65 años de trayectoria.

Setlist del concierto de Rebel Cats en el Teatro Metropólitan

El setlist de Rebel Cats en el Teatro Metropólitan se basará en el más reciente disco Palomitas y Películas de Horror, cuyo primer sencillo apenas se lanzó el pasado 12 de agosto.

Además de la presentación de la más reciente producción, se espera que los Rebel Cats toquen algunos de sus mejores éxitos como:

Cursi

Sabrina

La Novia de Frankenstein

Radioactiva

Satan Swing

Boogie Woogie Man

Ese Diablito

Puro Cañonazo

El Duelo

La Dosis Perfecta

A Go-Gótica

Mi Brujita

Cuando No Estoy Contigo

Mala Influencia

Hombre Lobo Adolscente

Gato Rebelde

Pecador

Anclado a Ti

No Eres Tú, Soy Yo

Porque Aún Te Amo

Felino Casanova

Bombón

Rebel Cats (Rebel Cats / Facebook)

Telonero para el concierto de los Rebel Cats en el Teatro Metropólitan

El concierto de los Rebel Cats en el Teatro Metropólitan tendrá como bandas invitadas a:

Ritalin Rats

Vicent Van Rock Trio

Durante el show también se contará con la presencia de NG/SHT, Leo de Lozane y Jerry Other.