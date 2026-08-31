La gira Que Tin y Que Tan de Nanpa Básico llega al Palacio de los Deportes con un concierto que promete muchas sorpresas.

Esta es la última fecha del cantante tras su paso por Guadalajara y Monterrey. A continuación los detalles para su espectáculo en CDMX:

Apertura de puertas: a las 17:00 horas

Concierto: a las 19:00 horas

Duración: aproximadamente 2 horas

Término: a las 21:00 horas

Dirección: Añil 667, Granjas México, Iztacalco

Nanpa Básico llega al Palacio de los Deportes con su gira Que Tin y Que Tan

Nanpa Básico llegará al Palacio de los Deportes con un concierto que combinará la presentación de su nuevo álbum con una gira internacional que lleva el mismo nombre.

El espectáculo estará centrado en Que Tin y Que Tan, material de 22 canciones lanzado en abril de 2026 y que también da nombre a su actual recorrido internacional.

El tour contempla presentaciones en México, España y Sudamérica, mientras que el encuentro en Ciudad de México representa uno de los momentos más importantes para el rapero colombiano.

La presentación capitalina forma parte de una mini gira de cuatro fechas por México, que previamente pasó por Guadalajara y Monterrey antes de continuar hacia Puebla.

El recorrido nacional concluirá el 4 de septiembre, pero la fecha en Ciudad de México destaca por la dimensión del escenario y la convocatoria esperada.

Nanpa Básico (Juan Camilo Rios)

Más allá de promocionar el álbum, Nanpa Básico considera este espectáculo como el show en solitario más grande de su trayectoria en México.

Durante una rueda de prensa, el colombiano describió el concierto como uno de los retos más importantes de su carrera y una oportunidad para fortalecer su vínculo con México.

Aunque Que Tin y Que Tan será protagonista, el repertorio no se limitará a las nuevas composiciones, pues incluirá canciones representativas de diferentes etapas de su trayectoria.

De esta manera, el concierto funcionará simultáneamente como presentación discográfica, parada de una gira internacional y celebración de su carrera, con un recorrido por sus principales éxitos.