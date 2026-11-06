El regreso de los colombianos de Morat en concierto será del 6 al 8 de noviembre en el Palacio de los Deportes.

Así que no te pierdas de nada que a continuación encontrarás los detalles de horario y hora en la que terminan los conciertos de Morat en el Palacio de los Deportes:

6 y 7 de noviembre

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde Hora de los concierto: 8:00 de la noche en punto Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche

8 de noviembre

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde Hora de los concierto: 7:00 de la noche en punto Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Concierto de Morat en Palacio de los Deportes (Morat )

“Ya Es Mañana World Tour” de Morat en el Palacio de los Deportes

La gira “Ya Es Mañana World Tour” de Morat está por llegar al Palacio de los Deportes del 6 al 8 de noviembre con lo mejor de su música para deleite de los fans.

Recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Así que ya tienes todo lo necesario para no perderte de nada en los conciertos de Morat en el Palacio de los Deportes.