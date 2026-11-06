La banda colombiana Morat se presenta en concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX con su “Ya Es Mañana World Tour” del 6 al 8 de noviembre.
Así que ya te traemos todo sobre setlist y telonero para los conciertos de Morat en Palacio de los Deportes:
- 6 y 7 de noviembre
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora de los concierto: 8:00 de la noche en punto
- Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche
- 8 de noviembre
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Hora de los concierto: 7:00 de la noche en punto
- Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 9:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
Posible setlist para Morat en Palacio de los Deportes del 6 al 8 de noviembre
El Palacio de los Deportes recibe a Morat del 6 al 8 de noviembre como parte de la gira de su quinto álbum de estudio titulado “Ya Es Mañana”.
Por lo que se espera que el setlist de canciones incluya los mejores tema de Morat en Palacio de los Deportes que podrían ser los siguientes:
- Llamada perdida
- Amor con hielo
- Me toca a mí
- Eclipse solar
- No hay más que hablar
- Segundos platos
- Cuando nadie ve
- Ya es mañana
- Primeras veces
- No se va
- Antes de los 30
- Mi suerte
- MTV
- Cuánto me duele
- En coma
- Dos mil algo
- Desastre natural
- Lo poco que yo quiero
- Debí suponerlo
- Cómo te atreves
- Faltas tú
- Besos en guerra
- Vuelvo a ti
- A dónde vamos
- Me mata
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