La banda colombiana Morat se presenta en concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX con su “Ya Es Mañana World Tour” del 6 al 8 de noviembre.

Así que ya te traemos todo sobre setlist y telonero para los conciertos de Morat en Palacio de los Deportes:

  • 6 y 7 de noviembre
  1. Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  2. Hora de los concierto: 8:00 de la noche en punto
  3. Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche
  • 8 de noviembre
  1. Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
  2. Hora de los concierto: 7:00 de la noche en punto
  3. Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 9:00 de la noche
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
Concierto de Morat en Palacio de los Deportes
Concierto de Morat en Palacio de los Deportes (Morat )

Posible setlist para Morat en Palacio de los Deportes del 6 al 8 de noviembre

El Palacio de los Deportes recibe a Morat del 6 al 8 de noviembre como parte de la gira de su quinto álbum de estudio titulado “Ya Es Mañana”.

Por lo que se espera que el setlist de canciones incluya los mejores tema de Morat en Palacio de los Deportes que podrían ser los siguientes:

  1. Llamada perdida
  2. Amor con hielo
  3. Me toca a mí
  4. Eclipse solar
  5. No hay más que hablar
  6. Segundos platos
  7. Cuando nadie ve
  8. Ya es mañana
  9. Primeras veces
  10. No se va
  11. Antes de los 30
  12. Mi suerte
  13. MTV
  14. Cuánto me duele
  15. En coma
  16. Dos mil algo
  17. Desastre natural
  18. Lo poco que yo quiero
  19. Debí suponerlo
  20. Cómo te atreves
  21. Faltas tú
  22. Besos en guerra
  23. Vuelvo a ti
  24. A dónde vamos
  25. Me mata
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