La banda colombiana Morat se presenta en concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX con su “Ya Es Mañana World Tour” del 6 al 8 de noviembre.

Así que ya te traemos todo sobre setlist y telonero para los conciertos de Morat en Palacio de los Deportes:

6 y 7 de noviembre

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde Hora de los concierto: 8:00 de la noche en punto Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche

8 de noviembre

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde Hora de los concierto: 7:00 de la noche en punto Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Concierto de Morat en Palacio de los Deportes (Morat )

Posible setlist para Morat en Palacio de los Deportes del 6 al 8 de noviembre

El Palacio de los Deportes recibe a Morat del 6 al 8 de noviembre como parte de la gira de su quinto álbum de estudio titulado “Ya Es Mañana”.

Por lo que se espera que el setlist de canciones incluya los mejores tema de Morat en Palacio de los Deportes que podrían ser los siguientes: