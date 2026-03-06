Hoy viernes 6 de marzo el Teatro Metropólitan recibe nuevamente en concierto al italiano Mateo Bocelli.

Y para que no te pierdas de ningún momento de Mateo Bocelli en el Teatro Metropólitan te dejamos horario y hora en la que termina el concierto:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas aproximadamente

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 11:00 de la noche

¡Matteo Bocelli llega esta noche al Teatro Metropólitan! ✨ pic.twitter.com/HiskTOg7dw — Ocesa Total (@ocesa_total) March 6, 2026

Falling in Love World Tour hoy 6 de marzo con Mateo Bocelli en el Teatro Metropólitan

El intérprete italiano Mateo Bocelli se prepara para una noche inolvidable en el Teatro Metropólitan hoy viernes 6 de marzo.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe del concierto de Mateo Bocelli con Falling in Love World Tour en el Teatro Metropólitan.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.