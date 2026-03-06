La poderosa voz del intérprete italiano Mateo Bocelli regresa al Teatro Metropólitan hoy viernes 6 de marzo en concierto.

Así que te tenemos desde ya los detalles completos de setlist, horario y telonero para el concierto de Mateo Bocelli en Teatro Metropólitan:

  • Apertura de puertas: 7:00 pm
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Posibles temas del setlist de canciones para el concierto de Mateo Bocelli en el Teatro Metropólitan del 6 de marzo

Matteo Bocelli se presenta en el Teatro Metropólitan de la CDMX este 6 de marzo de 2026 como parte de su gira de conciertos Falling in Love World Tour.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Mateo Bocelli en el Teatro Metropólitan sean los siguientes:

  1. Love Like This
  2. Naive
  3. Dimmi
  4. Glimpse of Happiness
  5. Can’t Help Falling in Love
  6. Quando, quando, quando
  7. Tempo
  8. Amnesia D’Amore
  9. Loving You
  10. Falling in Love
  11. Mi historia entre tus dedos
  12. Honesty
  13. Anime Imperfette
  14. Perfect Symphony
  15. Fall on Me
  16. Angel in Disguise
  17. If I Can’t Have You
  18. Caruso