La poderosa voz del intérprete italiano Mateo Bocelli regresa al Teatro Metropólitan hoy viernes 6 de marzo en concierto.
Así que te tenemos desde ya los detalles completos de setlist, horario y telonero para el concierto de Mateo Bocelli en Teatro Metropólitan:
- Apertura de puertas: 7:00 pm
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo
Posibles temas del setlist de canciones para el concierto de Mateo Bocelli en el Teatro Metropólitan del 6 de marzo
Matteo Bocelli se presenta en el Teatro Metropólitan de la CDMX este 6 de marzo de 2026 como parte de su gira de conciertos Falling in Love World Tour.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Mateo Bocelli en el Teatro Metropólitan sean los siguientes:
- Love Like This
- Naive
- Dimmi
- Glimpse of Happiness
- Can’t Help Falling in Love
- Quando, quando, quando
- Tempo
- Amnesia D’Amore
- Loving You
- Falling in Love
- Mi historia entre tus dedos
- Honesty
- Anime Imperfette
- Perfect Symphony
- Fall on Me
- Angel in Disguise
- If I Can’t Have You
- Caruso