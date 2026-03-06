La poderosa voz del intérprete italiano Mateo Bocelli regresa al Teatro Metropólitan hoy viernes 6 de marzo en concierto.

Así que te tenemos desde ya los detalles completos de setlist, horario y telonero para el concierto de Mateo Bocelli en Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

¡Matteo Bocelli llega esta noche al Teatro Metropólitan! ✨ pic.twitter.com/HiskTOg7dw — Ocesa Total (@ocesa_total) March 6, 2026

Posibles temas del setlist de canciones para el concierto de Mateo Bocelli en el Teatro Metropólitan del 6 de marzo

Matteo Bocelli se presenta en el Teatro Metropólitan de la CDMX este 6 de marzo de 2026 como parte de su gira de conciertos Falling in Love World Tour.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Mateo Bocelli en el Teatro Metropólitan sean los siguientes: