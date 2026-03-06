Hoy 6 de marzo es el esperado concierto del dúo de pop latino y balada romántica Sin Bandera en la Arena CDMX.

Así que prepárate de disfrutar de lo mejor de su música, a continuación damos horario y hora en la que termina el concierto de Sin Bandera en la Arena CDMX, estos son todos los detalles:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Sin Bandera: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo verlos en la Arena CDMX ( Sin Bandera)

Escenas Tour de Sin Bandera llega a la Arena CDMX

La Arena CDMX se prepara para una noche inolvidable este viernes 6 de marzo con Sin Bandera que llega con su esperada gira de conciertos Escenas Tour.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.