El dúo de pop latino y balada romántica Sin Bandera llega hoy 6 de marzo con concierto a la Arena CDMX.

Y si eres de los que ya está listo con los boletos, te traemos los detalles de setlist, horario y telonero para ver a Sin Bandera en la Arena CDMX esta noche:

  • Apertura de puertas: 7:00 pm
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo
Sin Bandera: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo verlos en la Arena CDMX
Sin Bandera: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo verlos en la Arena CDMX ( Sin Bandera)

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Sin Bandera en la Arena CDMX de hoy 6 de marzo

La gira de conciertos Escenas Tour de Sin Bandera llega con lo mejor de su música a la Arena CDMX hoy 6 de marzo.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Sin Bandera en la Arena CDMX sean los siguientes:

  1. De viaje
  2. Y más te amo
  3. Tócame
  4. Pero no
  5. Suelta mi mano
  6. Dime que sí
  7. ABC
  8. Amor real
  9. Ahora sé
  10. Y llegaste tú
  11. A ti
  12. Nunca
  13. ¿Qué culpa tiene ella?
  14. Ves
  15. Sirena
  16. Kilómetros
  17. Que lloro
  18. Mientes tan bien
  19. En esta no
  20. Que me alcance la vida
  21. Te vi venir
  22. Entra en mi vida