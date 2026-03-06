El dúo de pop latino y balada romántica Sin Bandera llega hoy 6 de marzo con concierto a la Arena CDMX.
Y si eres de los que ya está listo con los boletos, te traemos los detalles de setlist, horario y telonero para ver a Sin Bandera en la Arena CDMX esta noche:
- Apertura de puertas: 7:00 pm
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo
Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Sin Bandera en la Arena CDMX de hoy 6 de marzo
La gira de conciertos Escenas Tour de Sin Bandera llega con lo mejor de su música a la Arena CDMX hoy 6 de marzo.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Sin Bandera en la Arena CDMX sean los siguientes:
- De viaje
- Y más te amo
- Tócame
- Pero no
- Suelta mi mano
- Dime que sí
- ABC
- Amor real
- Ahora sé
- Y llegaste tú
- A ti
- Nunca
- ¿Qué culpa tiene ella?
- Ves
- Sirena
- Kilómetros
- Que lloro
- Mientes tan bien
- En esta no
- Que me alcance la vida
- Te vi venir
- Entra en mi vida