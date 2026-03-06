El dúo de pop latino y balada romántica Sin Bandera llega hoy 6 de marzo con concierto a la Arena CDMX.

Y si eres de los que ya está listo con los boletos, te traemos los detalles de setlist, horario y telonero para ver a Sin Bandera en la Arena CDMX esta noche:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Sin Bandera: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo verlos en la Arena CDMX ( Sin Bandera)

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Sin Bandera en la Arena CDMX de hoy 6 de marzo

La gira de conciertos Escenas Tour de Sin Bandera llega con lo mejor de su música a la Arena CDMX hoy 6 de marzo.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Sin Bandera en la Arena CDMX sean los siguientes: