Marca Registrada regresará a la Ciudad de México con un concierto programado para el sábado 25 de julio en el Centro de Convenciones Tlatelolco, donde interpretará algunos de los éxitos que lo han consolidado como uno de los grupos más populares del regional mexicano.

Si ya tienes boletos, conocer el horario del concierto de Marca Registrada en el Centro de Convenciones Tlatelolco te ayudará a planear tu llegada y regreso.

Horario del concierto de Marca Registrada en el Centro de Convenciones Tlatelolco: ¿a qué hora termina?

Si asistirás al concierto de Marca Registrada este 25 de julio en el Centro de Convenciones Tlatelolco, estos son los horarios y datos que debes conocer antes de salir de casa:

Apertura de puertas: Pendiente de confirmar por los organizadores

Inicio del concierto: 21:00 horas

Telonero: No se ha anunciado un artista invitado para abrir el concierto.

Setlist: alrededor de 25 canciones canciones

Duración estimada:Aproximadamente 2 horas

Hora en la que termina: alrededor de las 23:00 horas (estimado, no confirmado oficialmente)

Di que sí, nueva canción de Grupo Frontera y Marca registrada (Captura/YT)

Aunque la hora de finalización no ha sido confirmada por la organización, los conciertos de Marca Registrada suelen extenderse cerca de dos horas, por lo que se prevé que el espectáculo concluya alrededor de las 11:00 de la noche, siempre y cuando no existan retrasos o modificaciones en la producción.

Los asistentes también deben considerar que el concierto de Marca Registrada es para mayores de 18 años y que se recomienda llegar con anticipación para facilitar el acceso al Centro de Convenciones Tlatelolco el 25 de julio, especialmente si se espera una alta afluencia de público.