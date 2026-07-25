Los seguidores del regional mexicano ya cuentan los días para el regreso de Marca Registrada a la Ciudad de México con un concierto el próximo sábado 25 de julio de 2026 en el Centro de Convenciones Tlatelolco.

En este concierto se espera que Marca Registrada interprete algunos de los temas que la han convertido en una de las bandas más populares del género.

Setlist de Marca Registrada y quién abrirá el concierto en CDMX

El concierto de Marca Registrada en el Centro de Convenciones Tlatelolco el próximo 25 de julio está programado con estos horarios:

Apertura de puertas: Pendiente de confirmar por los organizadores

Inicio del concierto: 21:00 horas

Telonero: No se ha anunciado un artista invitado para abrir el concierto.

Setlist: alrededor de 25 canciones canciones

Duración estimada:Aproximadamente 2 horas

Hora en la que termina: alrededor de las 23:00 horas (estimado, no confirmado oficialmente).

Como ya se reveló, Marca Registrada tendrá un concierto en el Centro de Convenciones Tlatelolco, recinto ubicado en Avenida Manuel González 171, Ciudad de México.

Para este concierto, se espera que Marca Registrada haga un recorrido por los éxitos que han marcado su trayectoria dentro del regional mexicano y entre las canciones que no faltarían en el escenario destacan:

El Doctor

Di Que Sí

El Rescate

El Niño

El Comerciante

Si Fuera Fácil

Solo Me Dejaste

Hoy Todo Cambió

Eres Mi Crush

ELOVRGA

Anda Bien el Nene

Déjenme Hacer Dinero

El Humaderón

Todo a Su Tiempo

Marca Registrada en Arena CDMX: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su concierto (Marca Registrada)

Además de otros temas que forman parte de su repertorio habitual en vivo; hasta el momento, no se ha anunciado de manera oficial un artista o grupo telonero para la presentación del 25 de julio en el Centro de Convenciones Tlatelolco.

Es decir que hasta el momento, el concierto estaría encabezado únicamente por Marca Registrada, salvo que los organizadores informen alguna actualización en los próximos días.

Los boletos para el evento permanecen disponibles a través de plataformas oficiales de difusión de conciertos como Shazam y Songkick, donde también pueden consultarse los detalles del espectáculo.

Con este concierto, Marca Registrada volverá a encontrarse con su público capitalino en una de las fechas más esperadas por los aficionados al regional mexicano, quienes podrán disfrutar en vivo de los temas que han consolidado la agrupación.