El Tri, encabezado por Alex Lora, está listo para celebrar 56 años de trayectoria con un concierto especial en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el próximo 25 de julio, como parte de su gira Adicto al Rocanrol.

La presentación de El Tri promete un recorrido por los mayores éxitos de la banda, además de una celebración especial que incluirá la renovación de votos matrimoniales de Alex y Chela Lora sobre el escenario.

Setlist y telonero de El Tri para el concierto del 25 de julio

El concierto de El Tri en el Palacio de los Deportes está programado con los siguientes horarios:

Apertura de puertas: 18:00 horas

Inicio del concierto: 20:00 horas

Telonero: Sin artista previo

Setlist: alrededor de 30 canciones canciones

Duración estimada: Entre 2 horas y 2 horas 30 minutos

Hora en la que termina: alrededor de las 22:00 horas

Sin embargo, uno de los temas que más interesa a los fans es conocer el posible setlist y saber si habrá telonero antes de la presentación principal.

Álex Lora, cantante. (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Setlist y telonero de El Tri para el concierto del 25 de julio

Hasta el momento, no se ha anunciado un telonero oficial para el concierto de El Tri en el Palacio de los Deportes, por lo que todo apunta a que Alex Lora y su banda serán los encargados de abrir directamente la noche de rock.

En cuanto al repertorio, la agrupación suele mantener una base de canciones durante la gira Adicto al Rocanrol, por lo que el público podría escuchar temas como:

Somos héroes

No tengo tiempo (de cambiar mi vida)

La raza más chida

Sópleme usted primero

Mente rockera

Pobre soñador

Chavo de onda

Agua mi niño

Salud

A huevo la cagas

El niño sin amor

Metro Balderas

A.D.O.

Difícil

Todo me sale mal

Nostalgia

Triste canción

Las piedras rodantes

Cuando tú no estás

Cabe recordar que el orden y las canciones de El Tri pueden cambiar, ya que el setlist oficial se confirma únicamente durante el concierto.

El concierto en el Palacio de los Deportes forma parte de la gira con la que El Tri conmemora más de cinco décadas de historia dentro del rock mexicano.