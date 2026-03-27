El Auditorio Nacional de la CDMX será la sede para el esperado concierto de la cantante mexicana Lucero hoy viernes 27 de marzo.

Así que prepárate para disfrutar que te traemos los detalles de horario y hora en la que termina el concierto de Lucero en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 pm

Lucero (@luceromexico / Instagram)

Lucero celebra 46 años de carrera con concierto desde el Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional será la sede para la celebración en grande de los 46 años de carrera artística de la actriz y cantante Lucero hoy 27 de marzo, por lo que ya tienes todo a saber para disfrutar del show en vivo.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.