Este 26 y 27 de marzo la Banda MS se presenta en concierto con doble fecha en el Palenque de Texcoco como parte de la Feria del Caballo Texcoco 2026.
Así que prepárate para disfrutar de la música de Banda MS en el Palenque de Texcoco, que ya te dejamos los detalles de setlist y horario, para que disfruten del concierto:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 40 temas en vivo
- Duración: Se estima 3 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 12 de la madrugada
Posible setlist de Banda MS para Palenque de Texcoco el 26 y 27 de marzo
El Palenque de Texcoco recibe este 26 y 27 de marzo a la Banda MS en concierto, para llevar la fiesta del regional mexicano a sus fans.
Se espera que el los posibles temas en el setlist de canciones para los concierto de Banda MS en el Palenque de Texcoco sean los siguientes:
- Me gustas mucho
- La casita
- Se va muriendo mi alma
- Tengo Claro
- Cerrando ciclos
- Tu perfume
- Increíble
- Sin evidencia
- Ayer la vi por la calle
- El ausente
- Pensé En Ti
- Seguro Le Dolió
- No elegí conocerte
- Mejor me alejo
- Tu postura
- Corrido de Mazatlán
- Hermosa experiencia
- Ojos cerrados
- Mi olvido
- Tengo que colgar
- Solo con verte
- Me vas a extrañar
- Háblame de ti
- El color de tus ojos
- Por este amor
- Por mí no te detengas
- Soy de Mazatlán
- Cahuates, pistaches
- El mechón
- Somos los que somos
- Me Cansé
- Al despertar
- ¿Y qué tal si funciona
- Que fuimos
- La sinvergüenza
- Mi razón de ser
- Mi mayor anhelo
- No me pidas perdón
- A lo mejor
- Qué maldición