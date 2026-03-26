Este 26 y 27 de marzo la Banda MS se presenta en concierto con doble fecha en el Palenque de Texcoco como parte de la Feria del Caballo Texcoco 2026.

Así que prepárate para disfrutar de la música de Banda MS en el Palenque de Texcoco, que ya te dejamos los detalles de setlist y horario, para que disfruten del concierto:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 40 temas en vivo

Duración: Se estima 3 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 12 de la madrugada

Banda MS (Instagram)

Posible setlist de Banda MS para Palenque de Texcoco el 26 y 27 de marzo

El Palenque de Texcoco recibe este 26 y 27 de marzo a la Banda MS en concierto, para llevar la fiesta del regional mexicano a sus fans.

Se espera que el los posibles temas en el setlist de canciones para los concierto de Banda MS en el Palenque de Texcoco sean los siguientes: