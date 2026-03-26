Este 26 y 27 de marzo la Banda MS se presenta en concierto con doble fecha en el Palenque de Texcoco como parte de la Feria del Caballo Texcoco 2026.

Así que prepárate para disfrutar de la música de Banda MS en el Palenque de Texcoco, que ya te dejamos los detalles de setlist y horario, para que disfruten del concierto:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 40 temas en vivo
  • Duración: Se estima 3 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 12 de la madrugada
Banda MS
Banda MS (Instagram)

Posible setlist de Banda MS para Palenque de Texcoco el 26 y 27 de marzo

El Palenque de Texcoco recibe este 26 y 27 de marzo a la Banda MS en concierto, para llevar la fiesta del regional mexicano a sus fans.

Se espera que el los posibles temas en el setlist de canciones para los concierto de Banda MS en el Palenque de Texcoco sean los siguientes:

  1. Me gustas mucho
  2. La casita
  3. Se va muriendo mi alma
  4. Tengo Claro
  5. Cerrando ciclos
  6. Tu perfume
  7. Increíble
  8. Sin evidencia
  9. Ayer la vi por la calle
  10. El ausente
  11. Pensé En Ti
  12. Seguro Le Dolió
  13. No elegí conocerte
  14. Mejor me alejo
  15. Tu postura
  16. Corrido de Mazatlán
  17. Hermosa experiencia
  18. Ojos cerrados
  19. Mi olvido
  20. Tengo que colgar
  21. Solo con verte
  22. Me vas a extrañar
  23. Háblame de ti
  24. El color de tus ojos
  25. Por este amor
  26. Por mí no te detengas
  27. Soy de Mazatlán
  28. Cahuates, pistaches
  29. El mechón
  30. Somos los que somos
  31. Me Cansé
  32. Al despertar
  33. ¿Y qué tal si funciona
  34. Que fuimos
  35. La sinvergüenza
  36. Mi razón de ser
  37. Mi mayor anhelo
  38. No me pidas perdón
  39. A lo mejor
  40. Qué maldición