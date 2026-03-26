En el marco de la Feria del Caballo Texcoco 2026 llega en concierto la Banda MS este 26 y 27 de marzo al Palenque de Texcoco.

Y para que disfrutes del concierto de la Banda MS en Palenque de Texcoco te dejamos todos los detalles de horario y hora en la que terminan el magno show en vivo:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 40 temas en vivo

Duración: Se estima 3 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 12 de la madrugada

Banda MS (Tomada de video)

Banda MS en el Palenque de Texcoco este 26 y 27 de marzo

Entre los actos más esperados en el Palenque de Texcoco llega la agrupación del regional mexicano Banda MS este 26 y 27 de marzo.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar de los conciertos de Banda MS en el Palenque de Texcoco.

Recuerda que el Palenque Texcoco es el recinto ubicado en Manzana número 024, en Texcoco de Santa María Tulantongo, en el Estado de México.

La sencilla forma para llegar es tomar Calzada Ignacio Zaragoza y después la Carretera México-Texcoco para ubicar el recinto.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe del concierto de Gabito Ballesteros en el Palenque Texcoco hoy 19 de marzo.