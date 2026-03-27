La cantante y actriz mexicana Lucero llega con concierto especial hoy viernes 27 de marzo al Auditorio Nacional de la CDMX.

Así que presta mucha atención que a continuación te dejamos el setlist y horario del concierto de Lucero en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 pm

Lucero (Especial)

Posible setlist para Lucero en el Auditorio Nacional hoy 27 de marzo

Lucero ofrece concierto especial en el Auditorio Nacional hoy 27 de marzo, pues celebra nada más ni menos que 46 años de carrera.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Lucero tenga sus mejores e icónicos éxito, los cuales serían: