La cantante y actriz mexicana Lucero llega con concierto especial hoy viernes 27 de marzo al Auditorio Nacional de la CDMX.

Así que presta mucha atención que a continuación te dejamos el setlist y horario del concierto de Lucero en el Auditorio Nacional:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:30 de la noche
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 pm
Lucero
Lucero (Especial)

Posible setlist para Lucero en el Auditorio Nacional hoy 27 de marzo

Lucero ofrece concierto especial en el Auditorio Nacional hoy 27 de marzo, pues celebra nada más ni menos que 46 años de carrera.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Lucero tenga sus mejores e icónicos éxito, los cuales serían:

  1. Veleta
  2. Electricidad
  3. Ya No
  4. Cuéntame
  5. Sobreviviré
  6. Tácticas de Guerra
  7. Amor Secreto
  8. Corazón a la Deriva
  9. Todo el Amor del Mundo
  10. Si Me Enamoro
  11. No Me Dejes Ir
  12. Vete Con Ella
  13. Llorar
  14. Siempre Contigo
  15. Amor de Mis Amores
  16. Llorar
  17. Tu Cárcel
  18. El Privilegio de Amar
  19. Necesitaría
  20. Que Nadie Sepa Mi Sufrir
  21. Fuego y Ternura
  22. Cuando Llega el Amor
  23. Indispensable
  24. Te Tuve y Te Perdí
  25. El Privilegio de Amar