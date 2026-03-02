El Teatro Metropólitan de la CDMX recibe en concierto a la agrupación chilena Los Ángeles Negros este domingo 1 de marzo.

Así que si vas, te tenemos el horario y hora en la que termina el concierto de Los Ángeles Negros en Teatro Metropólitan para que no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 4:00 de la tarde

Hora del concierto: 6:00 de la tarde en punto

Teloneros: Los Chicanos y Fredd Torres

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 de temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 8:00 de la noche

Concierto de Los Ángeles Negros en Teatro Metropólitan (OCESA)

Los Ángeles Negros en concierto el 1 de marzo en el Teatro Metropólitan

La gira grandes éxitos de Los Ángeles Negros tendrán concierto este domingo 1 de marzo en el Teatro Metropólitan.

Concierto que promete tener los mejores temas de Los Ángeles Negros para deleite de los fans.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe del concierto de Los Ángeles Negros en el Teatro Metropólitan.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.