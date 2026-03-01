El grupo musical chileno Los Ángeles Negros llegan al Teatro Metropólitan en concierto este domingo 1 de marzo.

Concierto del cual ya les tenemos todos los detalles a los fans de setlist, horario y telonero para el show de Los Ángeles Negros en el Teatro Metropólitan:

  • Apertura de puertas: 4:00 de la tarde 
  • Hora del concierto: 6:00 de la tarde en punto
  • Teloneros: Los Chicanos y Fredd Torres
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 21 de temas en vivo
Concierto de Los Ángeles Negros en Teatro Metropólitan
Concierto de Los Ángeles Negros en Teatro Metropólitan (OCESA)

Posible setlist para el concierto de Los Ángeles Negros en Teatro Metropólitan el 1 de marzo

Este domingo 1 de marzo, Los Ángeles Negros se presentan en concierto en el Teatro Metropólitan, show que promete ser inolvidable para los fans con los mejores e icónicos temas de la agrupación.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Los Ángeles Negros en Teatro Metropólitan serían:

  1. Y volveré
  2. Déjenme si estoy llorando
  3. Murió la flor
  4. Como quisiera decirte
  5. A tu recuerdo
  6. Serás mujer
  7. El rey y yo
  8. Esta noche la paso contigo
  9. La niña que amé
  10. No morirá jamás
  11. Mi niña veneno
  12. Porque te quiero
  13. Amor por ti
  14. Ayer preguntaron por ti
  15. Llorando en la lluvia
  16. Debut y despedida
  17. Quédate en mis brazos
  18. Quiero más de ti
  19. Contigo en la distancia
  20. Cómo te extraño mi amor
  21. Si las flores pudieran hablar