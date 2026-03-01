El grupo musical chileno Los Ángeles Negros llegan al Teatro Metropólitan en concierto este domingo 1 de marzo.
Concierto del cual ya les tenemos todos los detalles a los fans de setlist, horario y telonero para el show de Los Ángeles Negros en el Teatro Metropólitan:
- Apertura de puertas: 4:00 de la tarde
- Hora del concierto: 6:00 de la tarde en punto
- Teloneros: Los Chicanos y Fredd Torres
- Setlist de canciones: Aproximadamente 21 de temas en vivo
Posible setlist para el concierto de Los Ángeles Negros en Teatro Metropólitan el 1 de marzo
Este domingo 1 de marzo, Los Ángeles Negros se presentan en concierto en el Teatro Metropólitan, show que promete ser inolvidable para los fans con los mejores e icónicos temas de la agrupación.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Los Ángeles Negros en Teatro Metropólitan serían:
- Y volveré
- Déjenme si estoy llorando
- Murió la flor
- Como quisiera decirte
- A tu recuerdo
- Serás mujer
- El rey y yo
- Esta noche la paso contigo
- La niña que amé
- No morirá jamás
- Mi niña veneno
- Porque te quiero
- Amor por ti
- Ayer preguntaron por ti
- Llorando en la lluvia
- Debut y despedida
- Quédate en mis brazos
- Quiero más de ti
- Contigo en la distancia
- Cómo te extraño mi amor
- Si las flores pudieran hablar