El grupo musical chileno Los Ángeles Negros llegan al Teatro Metropólitan en concierto este domingo 1 de marzo.

Concierto del cual ya les tenemos todos los detalles a los fans de setlist, horario y telonero para el show de Los Ángeles Negros en el Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: 4:00 de la tarde

Hora del concierto: 6:00 de la tarde en punto

Teloneros: Los Chicanos y Fredd Torres

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 de temas en vivo

Concierto de Los Ángeles Negros en Teatro Metropólitan (OCESA)

Posible setlist para el concierto de Los Ángeles Negros en Teatro Metropólitan el 1 de marzo

Este domingo 1 de marzo, Los Ángeles Negros se presentan en concierto en el Teatro Metropólitan, show que promete ser inolvidable para los fans con los mejores e icónicos temas de la agrupación.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Los Ángeles Negros en Teatro Metropólitan serían: