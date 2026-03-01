Shakira llega con gran concierto gratuito este 1 de marzo al Zócalo de la Ciudad de México para deleite de los fans de la cantante colombiana.

Por lo que te tenemos todos los detalles de setlist y horario para que disfrutes del esperado concierto de Shakira en el Zócalo:

  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto 
  • Duración: Se estima 3 horas de música 
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche 
Shakira, cantante. (@shakira)

Posible setlist para concierto de Shakira en el Zócalo del 1 de marzo

El concierto gratis de Shakira en el Zócalo del domingo 1 de marzo será a lo grande por lo que forma parte de su exitosa gira Las Mujeres No Lloran Tour.

Por lo que se espera que el setlist de canciones para concierto de Shakira en el Zócalo del 1 de marzo sea el siguiente:

  1. La fuerte
  2. GIRL LIKE ME
  3. Las de la intuición 
  4. Estoy aquí
  5. Empire / Inevitable
  6. Te felicito
  7. TQG
  8. Don’t Bother
  9. Acróstico
  10. Copa vacía / La bicicleta / La tortura
  11. Hips Don’t Lie
  12. Chantaje
  13. Monotonía
  14. Soltera
  15. Si te vas
  16. Última
  17. Ojos así
  18. Pies descalzos, sueños blancos
  19. Antología
  20. Día de enero
  21. Suerte (Whenever, Wherever)
  22. Waka Waka
  23. Loba
  24. BZRP Music Sessions #53