Shakira llega con gran concierto gratuito este 1 de marzo al Zócalo de la Ciudad de México para deleite de los fans de la cantante colombiana.

Por lo que te tenemos todos los detalles de setlist y horario para que disfrutes del esperado concierto de Shakira en el Zócalo:

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Duración: Se estima 3 horas de música

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Shakira, cantante. (@shakira)

Posible setlist para concierto de Shakira en el Zócalo del 1 de marzo

El concierto gratis de Shakira en el Zócalo del domingo 1 de marzo será a lo grande por lo que forma parte de su exitosa gira Las Mujeres No Lloran Tour.

Por lo que se espera que el setlist de canciones para concierto de Shakira en el Zócalo del 1 de marzo sea el siguiente: