Shakira llega con gran concierto gratuito este 1 de marzo al Zócalo de la Ciudad de México para deleite de los fans de la cantante colombiana.
Por lo que te tenemos todos los detalles de setlist y horario para que disfrutes del esperado concierto de Shakira en el Zócalo:
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Duración: Se estima 3 horas de música
- Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posible setlist para concierto de Shakira en el Zócalo del 1 de marzo
El concierto gratis de Shakira en el Zócalo del domingo 1 de marzo será a lo grande por lo que forma parte de su exitosa gira Las Mujeres No Lloran Tour.
Por lo que se espera que el setlist de canciones para concierto de Shakira en el Zócalo del 1 de marzo sea el siguiente:
- La fuerte
- GIRL LIKE ME
- Las de la intuición
- Estoy aquí
- Empire / Inevitable
- Te felicito
- TQG
- Don’t Bother
- Acróstico
- Copa vacía / La bicicleta / La tortura
- Hips Don’t Lie
- Chantaje
- Monotonía
- Soltera
- Si te vas
- Última
- Ojos así
- Pies descalzos, sueños blancos
- Antología
- Día de enero
- Suerte (Whenever, Wherever)
- Waka Waka
- Loba
- BZRP Music Sessions #53