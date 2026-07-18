La banda venezolana Los Amigos Invisibles regresa a México con concierto íntimo en La Maraka de la CDMX este sábado 18 de julio.

Así que prepárate para disfrutar que a continuación te dejamos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Los Amigos Invisibles en La Maraka:

Apertura de puertas: 8:00 pm

Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2 hora de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:30 de la noche

Los Amigos Invisible (@amgsinvisibles)

Posible setlist para Los Amigos Invisibles en La Maraka del 18 de julio

Este 18 de julio se presenta en concierto Los Amigos Invisibles como parte de su gira Me Espera World Tour 2026 en La Maraka.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Los Amigos Invisibles en La Maraka sean los siguientes: