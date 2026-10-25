“Mejor Tarde Que Nunca Tour” de Romeo Santos y Prince Royce se presenta en concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX, los días 25 y 26 de octubre.

Y para que disfrutes de todo momento, a continuación todos los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes:

  • 25 de octubre
  1. Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
  2. Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto
  3. Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche
  • 26 de octubre
  1. Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  2. Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  3. Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 34 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes
Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes (X/@mx_tickets)

Posible setlist de los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes

Romeo Santos y Prince Royce llegan al Palacio de los Deportes con lo mejor de su bachata con dos conciertos que prometen poner a bailar a sus fans.

Por lo que los posibles temas es setlist de canciones para los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes sería:

  1. Better Late Than Never
  2. La diabla
  3. Recházame
  4. Celeste
  5. Eres mía
  6. Te robaré
  7. Cancioncitas de amor
  8. Dardos
  9. Incondicional
  10. Imitadora
  11. La carretera
  12. Llévame contigo
  13. La amaré
  14. Odio
  15. El amor que perdimos
  16. Ay! San Miguel
  17. Jezabel
  18. Menor
  19. Sensualidad
  20. Ella Quiere Beber
  21. El clavo
  22. Bebo
  23. Mi última carta
  24. Promise
  25. El verdadero amor perdona
  26. Hilito
  27. Corazón sin cara
  28. La novelita
  29. Obsesión
  30. Dile al amor
  31. Estocolmo
  32. Darte un beso
  33. Propuesta indecente
  34. Lokita Por Mí