“Mejor Tarde Que Nunca Tour” de Romeo Santos y Prince Royce se presenta en concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX, los días 25 y 26 de octubre.
Y para que disfrutes de todo momento, a continuación todos los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes:
- 25 de octubre
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche
- 26 de octubre
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 34 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
Posible setlist de los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes
Romeo Santos y Prince Royce llegan al Palacio de los Deportes con lo mejor de su bachata con dos conciertos que prometen poner a bailar a sus fans.
Por lo que los posibles temas es setlist de canciones para los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes sería:
- Better Late Than Never
- La diabla
- Recházame
- Celeste
- Eres mía
- Te robaré
- Cancioncitas de amor
- Dardos
- Incondicional
- Imitadora
- La carretera
- Llévame contigo
- La amaré
- Odio
- El amor que perdimos
- Ay! San Miguel
- Jezabel
- Menor
- Sensualidad
- Ella Quiere Beber
- El clavo
- Bebo
- Mi última carta
- Promise
- El verdadero amor perdona
- Hilito
- Corazón sin cara
- La novelita
- Obsesión
- Dile al amor
- Estocolmo
- Darte un beso
- Propuesta indecente
- Lokita Por Mí