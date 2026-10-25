“Mejor Tarde Que Nunca Tour” de Romeo Santos y Prince Royce se presenta en concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX, los días 25 y 26 de octubre.

Y para que disfrutes de todo momento, a continuación todos los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes:

25 de octubre

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche

26 de octubre

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 34 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes (X/@mx_tickets)

Posible setlist de los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes

Romeo Santos y Prince Royce llegan al Palacio de los Deportes con lo mejor de su bachata con dos conciertos que prometen poner a bailar a sus fans.

Por lo que los posibles temas es setlist de canciones para los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes sería: