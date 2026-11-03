Por primera vez, en México tendremos un concierto de Liana Flores en el Lunario, razón por la que los fans preguntan más detalles del show.

Si vas a ir al concierto de Liana Flores en el Lunario, aquí te daremos el horario de la presentación y a qué hora termina, para que te prepares.

¿A qué hora termina el concierto de Liana Flores en el Lunario?

De acuerdo con la información oficial, el concierto de Liana Flores en el Lunario empezará a las 9:00 p.m., durará 2 horas aproximadamente y terminará alrededor de las 11:00 p.m.

Toma en cuenta que el concierto de Liana Flores en el Lunario tendrá de telonera a Temachii, lo cual podría derivar el cambios de último momento en el horario, como un posible retraso de la cantante británica.

Liana Flores (@imlianaflores)

Esto debido a que se deben de hacer ajustes de último minuto en el equipo de sonido, pues no siempre las configuraciones cuadran entre un artista y otro.

En caso de que haya un retraso en el concierto, es posible que este sea de unos minutos hasta media hora; en ese caso podría estar terminando alrededor de las 11:30 p.m.

Se espera que el concierto de Liana Flores en el Lunario empiece en punto

Si algo se reconoce a los artistas británicos, es que por lo general empiezan en punto sus presentaciones, así que el concierto de Liana Flores en el Lunario no debería de sufrir ningún retraso.

Más si se toma en cuenta que el show será uno bastante relajado, ya que la cantante se especializa en bossa nova y folk.

Aún así, se recomienda a los asistentes que vayan preparados por si surge algún inconveniente y salen después de lo planeado.