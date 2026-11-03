Hoy 3 de noviembre es el concierto de Liana Flores en el Lunario, siendo uno de los primeros eventos musicales importantes de lo que queda de 2026.

Si te interesa ir al show en el Lunario del Auditorio Nacional, aquí te daremos todos los detalles al respecto, incluyendo el setlist y el telonero.

Setlist del concierto de Liana Flores en el Lunario

De momento no hay un setlist como tal para el concierto de Liana Flores en el Lunario; sin embargo se espera que interprete sus canciones más famosas.

Aquí tienes un posible repertorio:

So mysterious

I wish for the rain

Here to stay

Now and then

Lush Life

So it goes

Rises the moon

Gemini

Flor de Maracujá

Halfway heart

Black swan

Orange-coloured day

Hello again

Nightvisions

Silvershoes

Butterflies

The way I say goodbye

Liana Flores (@imlianaflores)

Telonero del concierto de Liana Flores en el Lunario

Para el concierto de Liana Flores en el Lunario tendremos de telonera a la cantante Temachii, quien es originaria de San Antonio, Texas, siendo esta la primera vez que da una presentación en México.

Dado el estilo que tendrá en general el concierto de Liana Flores en el Lunario, la adición de Temachii es muy buena, pues marcará perfectamente todo el tono que tendrá el resto del concierto.

Hay que mencionar que no se sabe el momento en que saldrá Temachii al escenario, aunque se espera que sea una hora antes del espectáculo principal.

Esto tomando en cuenta que el concierto está marcado para empezar a las 9:00 p.m., que sería la hora en que saldría Liana Flores al escenario.