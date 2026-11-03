Ya está todo listo para el concierto de Leire Martínez en el Teatro Metropólitan. Acá setlist y telonero para el 3 de noviembre.
La cantante española Leire Martínez visita la CDMX como parte de su gira Aquella Niña Tour.
Setlist del concierto de Leire Martínez en el Teatro Metropólitan
Así quedó el setlist para el concierto de Leire Martínez en el Teatro Metropólitan:
- Mi nombre
- El último vals
- No se me da bien odiarte
- El primer día del resto de mi vida
- Día cero
- ¿Será diferente?
- Cometas por el cielo
- El ruido
- 20 de enero / Cuídate / Puedes contar conmigo / La playa
- Cabeza de ratón
- Rosas
- La niña que llora en tus fiestas
- Cosas de la vida
- Inmortal
El repertorio será una mezcla de canciones de Leire Martínez como solista de su álbum Historias de Aquella Niña con temas de su etapa con La Oreja de Van Gogh.
Telonero para el concierto de Leire Martínez en el Teatro Metropólitan
El concierto de Leire Martínez en el Teatro Metropólitan no ha confirmado telonero.
No obstante, se espera una noche especial para todos los fans de Leire Martínez.
Además de presentarse en CDMX, la cantante española visitará Puebla, Veracruz, Torreón, Monterrey, Cancún y Mérida.