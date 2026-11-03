Te decimos a qué hora termina Leire Martínez en el Teatro Metropólitan para su concierto del 3 de noviembre.

La gira musical Aquella Niña Tour de la cantante española Leire Martínez, hará escala en la Ciudad de México.

Horario del concierto de Leire Martínez en el Teatro Metropólitan

El horario del concierto de Leire Martínez en el Teatro Metropólitan para el martes 3 de noviembre, será este:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Leire Martínez (Leire Martínez Instagram @leiremo_oficial)

A lo largo de su show en vivo, Leire Martínez interpretará canciones de su etapa de solista de su álbum Historias de Aquella Niña con temas de La Oreja de Van Gogh.

Debido a su gran éxito, el tour de Leire también contempla visitar Puebla, Veracruz, Torreón, Monterrey, Cancún y Mérida.

Ruta para llegar al Teatro Metropólitan

Si quieres llegar rápido al Teatro Metropólitan, acá te damos la ruta más sencilla.

La mejor opción en transporte público es bajarse en la estación Juárez de la Línea 3 del Metro CDMX.

Al salir del Metro CDMX hay que caminar por Balderas hasta llegar a Avenida Independencia, calle en donde está el Teatro Metropólitan.

La dirección del Teatro Metropólitan es: Av Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.