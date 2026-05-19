El Pepsi Center WTC volverá a recibir en concierto hoy 19 de mayo a la idol virtual japonesa, Hatsune Miku.

Así que preparare para que no te pierdas de nada con el horario y hora en la termina el concierto de Hatsune Miku en el Pepsi Center WTC; estos son los detalles:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Teloneros: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que se termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Hatsune Miku (Hatsune Miku en México 2023)

MIKU EXPO 2026 North America Tour de Hatsune Miku llega al Pepsi Center WTC hoy 19 de mayo

La esperada gira de conciertos MIKU EXPO 2026 North America Tour de Hatsune Miku llega este 19 de mayo al Pepsi Center WTC.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.

Así que solo alístate, pues ya tienes todo lo necesario para saber y disfrutar del concierto de Hatsune Miku en el Pepsi Center WTC.