La idol virtual japonesa, Hatsune Miku regresa al Pepsi Center WTC de la CDMX con un concierto que promete este martes 19 de mayo.
Razón por lo cual les tenemos a los fans ya todo los detalles de setlist y telonero para que disfrutes como se debe de Hatsune Miku en el Pepsi Center WTC:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Teloneros: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que se termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Setlist de canciones para Hatsune Miku en Pepsi Center WTC del 19 de mayo
Hoy 19 de mayo es el esperado concierto de Hatsune Miku en el Pepsi Center WTC esto como parte de la gira MIKU EXPO 2026 North America Tour.
Concierto de Hatsune Miku del cual se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el Pepsi Center WTC sean los siguiente:
- Teo
- Raspberry*Monster
- Solar System Disco
- Hiasobi
- World’s End Dancehall
- TYQOON
- Roki
- Super Nuko ni Narenkatta
- Sweet Magic
- Amazing Dolce
- Caged Flower
- God-ish
- Koi wa Sensou
- Patchwork Staccato
- Room For A Fantasy
- Wanderlast
- drop pop candy
- Ohedo Julia-Night
- M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!
- Catch the Wave
- shake it!
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