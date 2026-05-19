La idol virtual japonesa, Hatsune Miku regresa al Pepsi Center WTC de la CDMX con un concierto que promete este martes 19 de mayo.

Razón por lo cual les tenemos a los fans ya todo los detalles de setlist y telonero para que disfrutes como se debe de Hatsune Miku en el Pepsi Center WTC:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Teloneros: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que se termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Hatsune Miku (Hatsune Miku en México 2023)

Setlist de canciones para Hatsune Miku en Pepsi Center WTC del 19 de mayo

Hoy 19 de mayo es el esperado concierto de Hatsune Miku en el Pepsi Center WTC esto como parte de la gira MIKU EXPO 2026 North America Tour.

Concierto de Hatsune Miku del cual se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el Pepsi Center WTC sean los siguiente: