Alicia Villarreal se presentará hoy, 14 de mayo de 2026, en el Auditorio Nacional con su Bendita Locura Tour. Así que aquí te presentamos detalles de horarios para que te prepares.

Además de compartirte a qué hora termina y cuál es el horario para el concierto de Alicia Villarreal, te damos otros datos que no querrás perderte.

Apertura de puertas: 6:30 pm aproximadamente

Hora del concierto: 8:30 pm aproximadamente

Telonero: Sin artista anunciado

Setlist de canciones: 18 canciones aproximadamente

Duración: 2 horas de concierto aproximadamente

Hora en la que termina: 10:30 aproximadamente

Alicia Villarreal estrenará álbum en su concierto del Auditorio Nacional

La cantante Alicia Villarreal se presenta hoy en el Auditorio Nacional con un concierto donde estrenará parte de su nuevo álbum, Bendita Locura.

Concierto de Alicia Villarreal en el Auditorio Nacional. (@lavillarrealmx)

Tras compartir que Bendita Locura Tour es una gira que está preparando desde 2024, Alicia Villarreal compartió que tiene sorpresas para sus fans.

Y es que sumado a invitados especiales, la cantante de Monterrey estrenará parte de las canciones que conforman su álbum, Bendita Locura.