El Lunario del Auditorio Nacional en la CDMX recibe el rap del mexicano Hadrian en única fecha este 31 de mayo en concierto.

Así que fans presten atención que a continuación les dejamos todo lo que deben saber del horario del concierto del 31 de mayo de Hadrian en el Lunario del Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Hadrian llega al Lunario del Auditorio Nacional (OCESA)

Lunario del Auditorio Nacional recibe a Hadrian en concierto

El rapero mexicano Hadrian será recibido en concierto este domingo 31 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional.

Concierto de Hadrian en Lunario del Auditorio Nacional del cual ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe.

Recuerda que el Lunario se encuentra en el Auditorio Nacional, recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas de la Línea 7.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar del concierto de Hadrian en el Lunario del Auditorio Nacional.