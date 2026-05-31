El rapero mexicano Hadrian está por llegar esta noche de domingo 31 de mayo al Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX en concierto íntimo para sus fans.

Y si eres de los que ya tienes tus boletos te traemos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Hadrian en Lunario del Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Hadrian llega al Lunario del Auditorio Nacional (OCESA)

Setlist para Hadrian en el Lunario del Auditorio Nacional de 31 de mayo

Hadrian trae al Lunario del Auditorio Nacional sus mejores letras en concierto íntimo para sus fans este 31 de mayo.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Hadrian en el Lunario del Auditorio Nacional sean los siguientes: