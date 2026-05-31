El rapero mexicano Hadrian está por llegar esta noche de domingo 31 de mayo al Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX en concierto íntimo para sus fans.
Y si eres de los que ya tienes tus boletos te traemos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Hadrian en Lunario del Auditorio Nacional:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Setlist para Hadrian en el Lunario del Auditorio Nacional de 31 de mayo
Hadrian trae al Lunario del Auditorio Nacional sus mejores letras en concierto íntimo para sus fans este 31 de mayo.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Hadrian en el Lunario del Auditorio Nacional sean los siguientes:
- Niño de Oro
- No Me Rajo
- Corazón Frío
- Mi Corrido
- Relojito Adiamantado
- Verificado
- Así Soy
- Ni Rico Ni Pobre
- Nodal y Belinda
- Bendito
- Judas
- Ex
- Confidente
- Campeón
- Todo o Nada
- El Chef
- Indiferente
- Donald Trump
- Se Relajan