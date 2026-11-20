Si no sabes a qué hora termina Francisca Valenzuela en el Foro Puebla; acá te damos el horario de su concierto del viernes 20 de noviembre.

La gira Maldita Tour 2026 de la cantante Francisca Valenzuela visita la CDMX con un show imperdible.

Horario del concierto de Francisca Valenzuela en Foro Puebla

Así quedó el horario para ver a Francisca Valenzuela en Foro Puebla este viernes 20 de noviembre:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Francisca Valenzuela (Francisca Valenzuela / Facebook)

Durante su presentación en vivo, Francisca Valenzuela interpretará un repertorio con sus mejores canciones y temas de su disco MALDITA.

Hits como Muérdete la lengua, Malacara, Prenderemos fuego al cielo y Buen soldado, harán vibrar el escenario.

Con una trayectoria musical consolidada, Francisca Valenzuela es un referente del pop rock alternativo en español, por lo que su concierto en CDMX promete ser memorable.

Ruta para llegar al Foro Puebla

Si no sabes cómo llegar al Foro Puebla, acá te damos la ruta más fácil para no perderte el concierto de Francisca Valenzuela.

En transporte público, la mejor forma es bajarse en la estación Insurgentes del Metro CDMX o Durango del Metrobús.

Toma en cuenta que si viajas en auto, el Foro Puebla no cuenta con estacionamiento, por lo que se sugiere usar parquímetro cerca de la zona.

La dirección del Foro Puebla es Puebla 186, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México.