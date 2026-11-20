El 20 y 21 de noviembre tendremos el concierto de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional, siendo uno de los shows más esperados por los fans de la agrupación.

Si planeas ir al show lleno de cumbia, aquí te daremos todos los detalles del horario.

¿A qué hora termina el concierto de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional?

Los horarios de inicio del concierto de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional serán diferentes para cada fecha, lo cual determinará el fin de cada show.

El concierto de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional del viernes 20 de noviembre comenzará a las 8:30 p.m., mientras que el sábado 21 la presentación está programada para las 8:00 p.m.

Los Ángeles Azules (Los Ángeles Azules Twitter @angelesazulesmx)

Tomando como referencia las dos horas de duración aproximada que indica Ticketmaster, estos serían los horarios estimados de salida:

Viernes 20 de noviembre: inicio a las 8:30 horas y finalización aproximada a las 10:30 p.m.

Sábado 21 de noviembre: inicio a las 8:00 horas y finalización aproximada a las 10:00 p.m.

Es importante considerar que estos horarios pueden cambiar dependiendo del desarrollo del espectáculo, posibles retrasos en el inicio o la inclusión de invitados especiales.

¿Habrá retrasos en el concierto de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional?

Si bien se espera que el concierto de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional empiece y termine en punto, puede haber algunos retrasos a tomar en cuenta.

Recordemos que el concierto de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional tendrá como invitada a la cantante Dannahi Mejía, por lo cual podría haber un ligero retraso debido a su presentación.

En caso de que esto suceda, el concierto podría ir terminando entre 11:30 p.m. y 11:00 p.m., dependiendo el día que vayas a asistir.