Ya está listo todo para el concierto de Francisca Valenzuela en Foro Puebla. Te damos el setlist y telonero para el viernes 20 de noviembre.
La cantante y compositora Francisca Valenzuela se presenta en Ciudad de México con su gira Maldita Tour 2026.
Setlist del concierto de Francisca Valenzuela en Foro Puebla
Este sería el setlist del concierto de Francisca Valenzuela en Foro Puebla este viernes 20 de noviembre:
- Maldita
- Muérdete la lengua
- SOS
- Malacara
- Levemente infeliz
- Soy tu fan
- EXTRACCIÓN
- Debería tomar más agua
- Bugambilia
- No te aburras de mí
- Dulce
- Quiero verte más
- Afortunada
- Komorebi
- Ya no se trata de ti
- Muleta
- Qué sería
- Prenderemos fuego al cielo
- Buen soldado
El repertorio de Francisca Valenzuela incluye temas de su álbum además de clásicos de su discografía.
La selección de canciones está diseñada para poner el mejor ambiente con su pop rock alternativo.
Telonero para el concierto de Francisca Valenzuela en el Foro Puebla
Hasta el momento, no se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Francisca Valenzuela.
De cualquier manera, se espera una velada vibrante donde Francisca Valenzuela haga cantar a todos sus fanáticos.
El show en el Foro Puebla de la Ciudad de México iniciará de forma directa, así que te recomendamos llegar con anticipación.