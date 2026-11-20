Ya está listo todo para el concierto de Francisca Valenzuela en Foro Puebla. Te damos el setlist y telonero para el viernes 20 de noviembre.

La cantante y compositora Francisca Valenzuela se presenta en Ciudad de México con su gira Maldita Tour 2026.

Setlist del concierto de Francisca Valenzuela en Foro Puebla

Este sería el setlist del concierto de Francisca Valenzuela en Foro Puebla este viernes 20 de noviembre:

Maldita

Muérdete la lengua

SOS

Malacara

Levemente infeliz

Soy tu fan

EXTRACCIÓN

Debería tomar más agua

Bugambilia

No te aburras de mí

Dulce

Quiero verte más

Afortunada

Komorebi

Ya no se trata de ti

Muleta

Qué sería

Prenderemos fuego al cielo

Buen soldado

Francisca Valenzuela (Francisca Valenzuela / Facebook)

El repertorio de Francisca Valenzuela incluye temas de su álbum además de clásicos de su discografía.

La selección de canciones está diseñada para poner el mejor ambiente con su pop rock alternativo.

Telonero para el concierto de Francisca Valenzuela en el Foro Puebla

Hasta el momento, no se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Francisca Valenzuela.

De cualquier manera, se espera una velada vibrante donde Francisca Valenzuela haga cantar a todos sus fanáticos.

El show en el Foro Puebla de la Ciudad de México iniciará de forma directa, así que te recomendamos llegar con anticipación.