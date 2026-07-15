Hoy miércoles 15 de julio es el esperado concierto de ENHYPEN y Santos Bravos en el Campo Marte de la CDMX.
Así que prepara tu itinerario para no perderte de nada de ENHYPEN y Santos Bravos en Campo Marte, pues te dejamos ya los detalles horario del concierto:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Hora de telonero Santos Bravos: 7:00 de la noche
- Hora del concierto ENHYPEN: 8:00 de la noche
- Teloneros: Santos Bravos
- Setlist de canciones Santos Bravos: 7 temas aproximadamente
- Setlist de canciones ENHYPEN: 24 temas
- Duración: Se estima 3 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
ENHYPEN y Santos Bravos se unen a Campo Marte 26
La temporada de conciertos de Campo Marte 26 se prepara para uno de los shows más esperados con ENHYPEN y Santos Bravos hoy 15 de julio.
Recuerda que Campo Marte es el recinto ubicado en Domicilio conocido S/N de la colonia Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX, como punto de referencia se encuentra a un costado del Auditorio Nacional.
Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios de la Línea 7.
Ya solo queda disfrutar del concierto de ENHYPEN y Santos Bravo como se debe, pues ya tienes todo para hacerlo y no perderte de ningún momento.