El Circo Volador recibe en concierto a la banda sueca de heavy metal, Enforcer hoy domingo 22 de febrero.

Para los fans les tenemos horario y hora en la que termina el concierto del 22 de febrero de Enforcer en Circo Volador y no se pierdan de nada, a continuación los detalles:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 5 temas en vivo

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Enforcer en Circo Volador (Enforcer)

El heavy metal de Enforcer llega al Circo Volador

Enforcer llega con concierto al Circo Volador de la CDMX con lo mejor de su heavy metal hoy domingo 22 de febrero.

Esto como parte de la gira de conciertos “Unshackle Latin America” de Enforcer que promete concierto inolvidable para sus fans en México.

Recuerda que el Circo Volador es el recinto que se ubica en Calzada de la Viga número 146 de la colonia Jamaica en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, CDMX.

La vía por transporte público para llegar al Circo Volador es por Metro, Línea 8 en la estación La Viga.