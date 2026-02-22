La banda sueca de heavy metal, Enforcer se presenta en concierto en el Circo Volador de la CDMX hoy domingo 22 de febrero.

Así que fans presten atención que les tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para el concierto de Enforcer en Circo Volador para que no te pierdas de nada; esto debes tener en cuenta:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 5 temas en vivo

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Posibles setlist para el concierto de Enforcer en Circo Volador hoy 22 de febrero

Este domingo 22 de febrero el heavy metal de Enforcer llega con concierto al Circo Volador de la CDMX.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Enforcer en Circo Volador sean los siguientes: